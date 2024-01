Due settimane infinite. Secondo la rivelazione, inizialmente riportata dal Wall Street Journal, il 28 dicembre 2019, due settimane prima che la sequenza del coronavirus della covid fosse condivisa in ambienti scientifici, un gruppo di ricerca cinese inviò otto pagine del codice genetico di un nuovo virus ai National Institutes of Health in Bethesda, affinché fosse postato nella banca dati in cui vengono condivise sequenze genetiche GenBank. Nessuno poteva sapere all'epoca che quella mappa conteneva l'identikit del virus che avrebbe sconvolto il mondo, nonché la ricetta per neutralizzarlo con i vaccini.