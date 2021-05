SARS-CoV-2: in futuro per rilevarlo basterà un secondo

Il successo dei vaccini non ferma la ricerca di test sempre più efficienti per rilevare il SARS-CoV-2: con la ripartenza di attività finora considerate più a rischio, dovremo poter contare su metodi di screening rapidi e precisi, che consentano di ritrovare una specie di normalità. Un gruppo di ricercatori delle Università della Florida e della National Chiao Tung University di Taiwan ha appena pubblicato i risultati di un promettente test salivare capace di rilevare la presenza della proteina spike in appena un secondo - un tempo di attesa compatibile con un rapido controllo in fila fuori da un concerto o direttamente all'imbarco in aeroporto.

Come funziona. In un articolo pubblicato sul Journal of Vacuum Science & Technology B, il team spiega come funziona il prototipo del test. Per il momento si tratta di un semplice studio di fattibilità ancora privo di dati significativi sulla sensibilità delle rilevazioni: il test non è ancora pronto per essere commercializzato. Anziché amplificare le copie del materiale genetico del virus come avviene per i tamponi nasali tradizionali (tecnica della Reazione a Catena della Polimerasi, PCR) il nuovo test amplifica il segnale di legame a un determinato biomarcatore, in questo caso agli anticorpi contro il SARS-CoV-2. In pratica si espongono anticorpi anti-covid alla saliva da testare, per attrarre l'eventuale proteina spike del coronavirus, come in una trappola.