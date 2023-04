Pensavamo di doverci proteggere "soltanto" – si fa per dire – dalle zoonosi, le malattie trasmesse all'uomo dagli animali, ma dall'India arriva una storia degna della serie tv The Last of Us, in cui un uomo ha scoperto di essere stato contagiato da un fungo che di norma interessa le piante.

Sulla rivista scientifica Medical Mycology Case Reports è stato infatti descritto il caso di un 61enne contagiato dal Chondrostereum purpureum, il fungo responsabile del mal del piombo parassitario o malattia della foglia d'argento, un'infezione che per le piante è fatale se non trattata per tempo.