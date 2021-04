Didattica e sicurezza. Da un lato si sottolinea la necessità di porre fine alla didattica a distanza, che oltre a non garantire gli stessi risultati di quella in presenza, priva i bambini e i ragazzi dei contatti sociali , altrettanto fondamentali per la formazione e la crescita. Dall'altro ci si preoccupa per le conseguenze sanitarie di una decisione che mobilita ogni giorno milioni di persone e le costringe a condividere ambienti indoor, spesso non adeguatamente ventilati .

Dopo Pasqua riapriranno le scuole fino alla prima media anche in zona rossa, e non sarà possibile per le Regioni decidere diversamente, salvo casi di particolare gravità. La decisione, annunciata dal presidente del consiglio Mario Draghi, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli istituti in tempo di CoViD-19 .

Sulla rivista medica Lancet, un gruppo di esperti inglesi, americani e australiani ha voluto fare chiarezza sui requisiti che dovrebbe avere la scuola per poter riaprire in sicurezza. A muovere il team sono le preoccupazioni che circolano nei rispettivi Paesi, che sono del tutto analoghe alle nostre. «Anche se riaprire le scuole prima possibile è un imperativo per l'educazione, lo sviluppo sociale e il benessere fisico e psicologico dei bambini, non si è fatto abbastanza per rendere gli istituti sicuri per gli studenti e per il personale», si legge su Lancet. «Le argomentazioni che sostengono che le scuole non contribuiscono alla trasmissione del virus, e che i bambini corrono pochi rischi se si ammalano, hanno grossi limiti e hanno avuto l'effetto di mettere in secondo piano il dibattito sulla mitigazione del rischio».

Variante inglese. A preoccupare sono soprattutto la diffusione della variante B117 (la variante "inglese"), che ha determinato focolai nelle scuole anche in Italia, e i dati recenti che indicano una certa pericolosità di CoViD-19 anche per bambini e ragazzi. A di là dei casi gravi, che restano per fortuna molto pochi, il 13-15% degli under 16 che ricevono una diagnosi di positività ha sintomi che permangono per 5 settimane o più. La long covid, insomma, può colpire anche i giovani, sebbene generalmente in modo meno serio rispetto agli adulti.