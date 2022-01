Lo dice un'analisi pubblicata su Lancet che ha preso in considerazione i referti medici di 471 milioni di persone di 204 Paesi, esaminando le morti legate a 23 diversi patogeni e i risultati di 88 diverse associazioni tra antibiotici e batteri. Il rapporto (Global Research on AntiMicrobial resistance, GRAM), coordinato dall'Università di Washington, è il più completo mai svolto finora, dopo tanti studi su scala locale o focalizzati su pochi patogeni. Per le aree con scarsa copertura di dati sono state prodotte stime attendibili basate sull'andamento di quella regione.

Ma il bilancio potrebbe essere ben più grave. Si stima che i decessi associati alla resistenza agli antibiotici, quelli cioè di pazienti affetti da altre malattie e colpiti anche da infezioni di superbatteri, siano stati 4,95 milioni nel 2019. Non sappiamo quanti di questi pazienti sarebbero ancora vivi se non fossero stati contagiati mentre si curavano per altre ragioni: se avessimo avuto antibiotici efficaci per trattarli, alcuni forse si sarebbero salvati. Contando anche questi decessi, la resistenza agli antibiotici arriva ad essere la terza causa di morte al mondo, dopo ischemia cardiaca (l'anticamera dell'infarto) e ictus .

Meno antibiotici e più toilette. In più del 70% dei casi le morti collegate ai super batteri sono state causate alla resistenza acquisita contro antibiotici della classe dei beta-lattamici, come le penicilline e le cefalosporine, ampiamente prescritte in ambito ospedaliero. E se per i Paesi ricchi correre ai ripari significa prescrivere meno antibiotici inutili (e usarne di meno negli allevamenti intensivi), per quelli a medio-basso reddito si tratta in primo luogo di investire in risorse di base per il contenimento delle infezioni. Se ci fossero acqua pulita corrente, servizi igienici adeguati e misure igieniche essenziali nei luoghi di cura, la diffusione di batteri resistenti si potrebbe circoscrivere o evitare.