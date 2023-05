Nel Regno Unito è nato il primo bambino con il DNA di tre persone

Nel Regno Unito è da poco venuto al mondo almeno un bambino con il DNA di tre persone - figlio di una tecnica di fecondazione in vitro studiata appositamente per evitare il passaggio di gravi malattie genetiche dalla madre al neonato. La procedura che si chiama donazione mitocondriale era stata approvata Oltremanica nel 2015 ed è possibile soltanto in una clinica (il Newcastle Fertility Center), dove è somministrata previa una valutazione caso per caso.

Nel 2018 il comitato responsabile, lo Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), aveva dato il via libera a 30 coppie per questo tipo di trattamento, poi rimandato a causa della pandemia, e ora sul Guardian è arrivata la conferma della nascita dei primi "three-parent babies", bambini con il DNA di tre persone. Fino al mese di aprile 2023 ne sono nati in tutto "meno di 5", ammissione priva di altri dettagli per tutelare la privacy di queste famiglie.