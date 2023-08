Questi robot chirurghi potrebbero rivoluzionare la cura del cancro

Un robot sottile e sinuoso capace di addentrarsi nel dedalo delle più fitte e fragili vie respiratorie promette un salto di qualità nella chirurgia oncologica, in particolare negli interventi di rimozione dei tumori al polmone. Il tentacolo ultraflessibile di appena 2 millimetri di diametro, controllato da magneti, ha un approccio più accurato e meno invasivo nel ripulire i bronchi dalle cellule cancerose, minimizzando i danni ai tessuti. È stato sviluppato dai ricercatori dello STORM Lab dell'Università di Leeds (nel Regno Unito), in un progetto finanziato dall'European Research Council (ERC) descritto su Nature Engineering Communications.

Operazioni non per tutti. Il tumore al polmone rappresenta una delle prime cause di morte nei Paesi industrializzati, Italia compresa. La terapia standard per il tumore polmonare non a piccole cellule (circa l'84% dei casi di questo tipo di neoplasia) è la chirurgia, ma questi interventi sono di solito molto invasivi e rimuovono grandi porzioni di tessuto, compromettendo la funzionalità polmonare. Da tempo si cercano alternative meno traumatiche per fare diagnosi e curare i pazienti in fase precoce.

© STORM Lab, University of Leeds La piattaforma per la simulazione di intervento alle vie polmonari periferiche con i robot chirurghi.

Una "mano" più delicata. Il robot tentacolo che viene mosso da bracci robotici esterni «ha il vantaggio di essere specifico per l'anatomia, più soffice dei tessuti anatomici e completamente controllabile da magneti» spiega Pietro Valdastri, direttore dello STORM Lab e supervisore della ricerca. Il team l'ha testato sui polmoni di un cadavere e ha appurato che è in grado di spingersi il 37% più in profondità rispetto agli strumenti standard, recando danni minori ai tessuti sani. In futuro, se anche i test clinici sull'uomo daranno buoni risultati, potrebbe essere usato per le biopsie o per selezionare solo le cellule maligne, lasciando quelle sane libere di continuare a svolgere le loro funzioni.

Due tentacoli robotici lavorano in coppia per rimuovere un tumore alla base del cranio: illustrazione scientifica. © STORM Lab, University of Leeds