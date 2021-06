Quanto può vivere al massimo un essere umano?

Inquiniamo anche da morti. Soltanto negli Stati Uniti, le sepolture depositano nel suolo oltre 3 milioni di litri all'anno di sostanze usate nel trattamento del cadavere (come formaldeide, etanolo, metanolo). In Italia, se ne vanno ogni anno 50 km quadrati di bosco per ottenere bare di legno che, una volta inumate, inquinano terreno e falde acquifere con lacche e vernici. Non va meglio con la cremazione che, se risparmia la terra, rilascia però in atmosfera diossine, acido cloridrico, diossido di zolfo e anidride carbonica. Per questo sono sempre più diffuse forme di sepoltura ecologiche, che prevedono di seppellire il corpo in materiali biodegradabili, che diventino poi concimi per alberi. La California ha di recente approvato la cremazione ad acqua, in cui corpo è disciolto in una soluzione alcalina (senza emissioni nocive).

Foto: © Shutterstock