Quante calorie dobbiamo bruciare per dimagrire di 1 kg?

Alzi la mano chi non pensa di perdere almeno un chilo dopo la grandi abbuffate delle feste. Ebbene, per perdere un chilo bisogna bruciare in media tra le 7.000 e le 9.000 calorie (in realtà chilocalorie, cioè l'unità di misura dell'energia fornita dai cibi), ma le variabili in gioco sono molte e variano da individuo a individuo (età, peso, sesso, metabolismo). Bisogna poi intendersi su cosa intendiamo per bruciare calorie e che cosa per dimagrire.

sulla Bilancia. In entrambi i casi l'accento va posto sulla perdita di massa grassa e non sul numerino che compare sulla bilancia: pesare un chilo in meno non significa essere dimagriti di un chilo. Mentre per sottrarre al corpo un chilo di massa grassa occorre bruciare, cioè consumare, anche attraverso l'attività fisica, una certa quantità delle calorie introdotte con il cibo. E/o, naturalmente, limitare l'assunzione di alimenti molto calorici. Per capire quanto impegno serva a perdere questa massa si possono usare alcune formule.

Per esempio, per calcolare il dispendio energetico di una corsa, basta moltiplicare il numero di km percorsi per il proprio peso corporeo e per un coefficiente di 0,9. Un podista di 80 kg, correndo per 10 km avrà bruciato 720 calorie. Ma quanti grassi avrà perso? In questo caso occorre dividere per 20 il peso per la distanza percorsa, quindi il risultato è... appena 40 grammi.

Dimagrire sul divano. Fortunatamente (per i più pigri), però, non tutto il dimagrimento dipende dall'attività fisica, anzi. Il 60% in media (tra il 45% e il 75% a seconda del soggetto) deriva dal metabolismo basale, ovvero dal dispendio energetico del nostro corpo per funzioni svolte a riposo, come ad esempio la respirazione, la circolazione sanguigna e la digestione.

Un 10% circa dipende poi dall'azione specifica degli alimenti che ingeriamo, e soltanto il 30%, infine, dall'attività fisica.

occhio al Metabolismo. Questo non significa però che l'ozio sia il miglior modo per dimagrire, al contrario: una dieta equilibrata e un'adeguata attività fisica (non importa che sia intensa, ma piuttosto che la si svolga regolarmente, meglio se tutti i giorni) sono fattori importantissimi per accelerare le funzioni del nostro metabolismo e, dunque, i processi di dimagrimento.

Questo articolo di Simone Valtieri è tratto da Focus D&R 62.