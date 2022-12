Per la maggior parte di noi non è stata una buona notizia: non è vero che un bicchiere di vino "fa buon sangue". Come berne, allora, un po' di meno? Sembra banale, invece funziona. Se volete bere meno alcolici, il trucco è semplice: usate calici più piccoli. È stato verificato sul campo, ovvero a tavola: ridurre leggermente la capienza dei bicchieri basta a diminuire la quantità di vino consumata nella settimana. Lo ha dimostrato una ricerca condotta su 260 famiglie britanniche e pubblicata sulla rivista scientifica Addiction.

Piccoli bicchieri. Alle famiglie è stato chiesto di acquistare una quantità predeterminata di vino da consumare a casa. Inoltre, sono stati loro distribuiti in modo casuale bicchieri più piccoli (290 ml) o leggermente più grandi (350 ml) da utilizzare ai pasti.

Per due volte, a intervalli di 14 giorni, i ricercatori hanno controllato la quantità di vino consumata in famiglia. Risultato? Coloro che avevano usato i bicchieri più piccoli avevano bevuto di meno: in dettaglio, circa il 6,5% in meno. Non è moltissimo, ma per i ricercatori, un tale calo dà già benefici alla salute. Acquistare vino in bottiglie più piccole non ha invece provocato una diminuzione nella quantità bevuta. In fine, ricordiamoci: c'è vino e vino. Va bene berne poco, ma che sia almeno di qualità, dato che l'alcol scadente fa ancora peggio.