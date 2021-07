Qual è la droga più consumata al mondo?

Love is in the air. Uno studio del 2012 condotto in varie città italiane dall'Istituto di Inquinamento Atmosferico di Roma del CNR ha evidenziato tracce di marijuana - non massicce, ma comunque ben rintracciabili - nell'aria attorno al Colosseo e al Pantheon a Roma, e in quella di Torino, Firenze, Bologna, Milano e Napoli, con il capoluogo toscano in cima alla lista per le concentrazioni di "erba" (probabilmente per il gran numero di studenti che ospita).

Foto: © Andreas Fechner/laif/contrasto