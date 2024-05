A quale età inizia la vecchiaia? La risposta è cambiata nel tempo

Quand'è che sarai anziano? In uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Psychology and Aging , Markus Wettstein e i colleghi della Humboldt University di Berlino hanno analizzato le risposte fornite dai partecipanti a un vasto studio tedesco sull'invecchiamento che ha seguito i nati dal 1911 al 1974. Oltre 14.000 persone dai 40 ai 100 anni hanno risposto alla domanda: "A che età descriveresti qualcuno come anziano?" da una a otto volte nell'arco di 25 anni, a partire dal 1996.

Non ancora... Secondo gli autori dello studio, la tendenza a spostare più in là l'inizio della vecchiaia parrebbe in via di stabilizzazione: per esempio tra i nati tra il 1936 e il 1951 e i nati tra il 1952 e il 1974 non sembrano esserci differenze apprezzabili su questo tipo di percezione. Dalle risposte è inoltre emerso che, mano a mano che si invecchia, si tende a collocare l'età in cui ci si definirebbe anziani più in là, spostandola un poco più in avanti rispetto alla propria età attuale: potrebbe dipendere dagli stereotipi che l'idea di vecchiaia porta con sé, soprattutto nelle società occidentali.