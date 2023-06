Psichedelici: è possibile un effetto antidepressivo senza allucinazioni?

Niente depressione, né allucinazioni. Per dimostrare che sia in effetti così i ricercatori hanno somministrato ad alcuni topi LSD insieme a un composto che blocca il recettore della serotonina 2A. I roditori hanno mostrato un miglioramento nel comportamento di immobilismo che viene considerato un analogo della depressione umana in questi animali, senza però avere allucinazioni: di solito i topi sotto allucinogeni agitano il capo come se stessero scacciando una mosca, e stavolta non è avvenuto.

Tanto per cominciare, moltissimi studi su potenziali farmaci antidepressivi che funzionano bene sui topi finiscono in un nulla di fatto quando si passa all'uomo, motivo per il quale non ci si è ancora distaccati dagli antidepressivi tradizionali, non privi di effetti collaterali importanti. Occorrerà inoltre chiarire se l'esperienza allucinogena non sia invece necessaria per ottenere l'effetto terapeutico delle sostanze psichedeliche. Infine, bisogna considerare che gli studi su queste droghe hanno un problema metodologico di fondo: essendo l'esperienza psichedelica così peculiare, non è possibile non dire al paziente se abbia assunto il farmaco o un placebo, il che finisce inevitabilmente per condizionare l'esperienza riferita.