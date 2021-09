Nella corsa alla vaccinazione contro il virus della covid vincono i Paesi ricchi. Nonostante le promesse di cooperazione per aiutare i meno fortunati, i programmi per la terza dose di vaccino in diverse nazioni dimostrano che vale questa regola: gli Stati donano solamente le dosi di vaccino che avanzano. È questa la cruda realtà, resa chiara dal lento avanzamento di Covax, il programma di CEPI, Gavi, OMS e UNICEF per la condivisione di vaccini con i Paesi più poveri di cui tanto si parla in questi giorni, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.



I Paesi più poveri. Secondo le stime iniziali dell'OMS, Covax avrebbe dovuto distribuire due miliardi di dosi entro la fine del 2021, un obiettivo lontano visti i ritmi attuali: al momento in cui scriviamo sono state distribuite meno di 300 milioni di dosi ai Paesi più poveri di tutto il mondo. L'Italia, che si era impegnata a donare 15 milioni di dosi entro la fine del 2021, per ora è a quota 2,4 milioni.

Uno dei grandi freni al programma Covax, sostiene un articolo di The Conversation, è stato lo stop all'esportazione dei vaccini imposto dall'India a fine marzo per cercare di fare fronte a una potentissima seconda ondata accelerando la campagna vaccinale nazionale: da allora, il Paese ha esportato appena 20 milioni di dosi a Covax, con il risultato che nei Paesi del Terzo Mondo sono state somministrate tre dosi ogni cento persone, contro le 120 ogni cento dei Paesi dell'Occidente industrializzato.

Il caso dell'India. Addossare all'India tutte le colpe non è però corretto: è comprensibile voler fare avanzare la campagna vaccinale nel proprio Paese prima di regalare dosi a chi non se lo può permettere. L'India ha una popolazione molto vasta, e deve vaccinare circa un miliardo di cittadini in età adulta: si suppone che possa raggiungere l'immunizzazione entro la fine dell'anno, ma intanto, per adesso, hanno ricevuto la doppia dose solamente 206 milioni di persone, pari al 15% della popolazione.