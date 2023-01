Procrastinare fa male alla salute?

Che cosa viene prima? Già diversi lavori in passato hanno trovato un collegamento tra il rimandare i compiti importanti e vari acciacchi di salute o uno stile di vita non ottimale, per esempio perché a furia di procrastinare si spostano in là nel tempo esami medici necessari.

Ma queste ricerche non rispondevano a una domanda importante? La tendenza a procrastinare è la causa di una cattiva salute fisica e mentale (perché si è troppo pigri per prendersi cura di sé)? O piuttosto ne è la conseguenza, perché condizioni debilitanti come la depressione azzerano energia e spirito di iniziativa?