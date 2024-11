PFAS e microplastiche: insieme sono ancora più tossici

Due degli inquinanti industriali più pervasivi e diffusi non solo hanno, singolarmente, effetti negativi sulla salute, ma insieme costituiscono un mix a tossicità ancora più elevata , rispetto alle singole parti. Parliamo di PFAS e microplastiche : i primi sono composti chimici industriali chiamati anche "forever chemicals" perché resistono ai maggiori processi naturali di degradazione; le seconde sono il risultato della degradazione della plastica oppure spiacevoli aggiunte a prodotti di largo uso come cosmetici, detergenti, glitter.

Inquinanti per sempre. Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono una classe di circa 15.000 composti usati in ambito industriale per creare prodotti resistenti all'acqua, alle vernici o al calore. Sono impiegate in prodotti di largo utilizzo come le padelle antiaderenti, i cartoni per uso alimentare, l'abbigliamento tecnico, vernici, pesticidi, cosmetici.

Dal punto di vista chimico, si tratta di catene alchiliche idrofobiche fluorurate (per approfondire): in pratica acidi molto forti usati in forma liquida, con una struttura chimica che conferisce loro una particolare stabilità termica e permette di rimanere a lungo nell'ambiente. L'esposizione ad alte quantità di PFAS è stata collegata a cancro, malattie renali e del fegato, disordini del sistema endocrino, infertilità, disturbi alla nascita e dello sviluppo.