Perché l’umidità è così insopportabile?

Tutta colpa dell'umidità. Insieme a caldo e sole, è la spiacevole colonna sonora delle nostre estati: è infatti il vapore acqueo contenuto nell'aria che ci rende difficile perfino respirare e ci fa attaccare i vestiti alla pelle in pochi minuti di passeggiata. Ma cos'è che la rende insopportabile? Secondo il Servizio Meteo Nazionale della NOAA (National Oceanic and Atmospheric), in estate, per il nostro corpo, è difficile espellere il calore in eccesso attraverso il sudore perché l'aria ha già un alto tasso di umidità, e non riesce ad assorbirne altra. Meno umidità evapora dal nostro corpo, più sentiamo caldo: ecco perché le giornate estive sono così dure.

che afa fa! L'umidità estiva è peggiore di quella invernale, perché l'aria calda ha una maggiore capacità di catturare l'umidità rispetto a quella fredda. Secondo i Centri per l'Informazione Ambientale della NOAA, un aumento della temperatura di 0,55 °C corrisponde a un 4% di aumento nel vapore acqueo dell'atmosfera. L'umidità rende anche più difficoltoso respirare, e non si tratta solo di una sensazione: le molecole di vapore acqueo che rimpiazzano alcune molecole di nitrogeno e ossigeno presenti nell'aria secca sono meno dense, e dunque l'aria umida è in realtà più leggera di quella secca. Tuttavia, l'aria umida contiene meno ossigeno, ed è questo che la rende "pesante" e fa sì che respirare sia più difficile.

ma quanto sudi? La buona notizia è che il nostro corpo è una macchina meravigliosa che riesce a regolarsi in base alle condizioni ambientali in cui si trova: «Ci vogliono dai nove ai 14 giorni per acclimatarsi», spiega Penn State in un articolo pubblicato su Live Science, «in base alla forma fisica, alla corporatura e al clima a cui si era abituati». Inizialmente i vasi sanguigni si dilatano per permettere al sangue di scorrere vicino alla superficie della pelle. Di conseguenza, diminuisce il battito cardiaco, e tra il terzo e il quinto giorno aumenta la sudorazione che raffredda il nostro organismo. Così il nostro corpo si adatta all'ambiente, ma solo per un po': finita l'estate e l'umidità (o la lunga vacanza ai Tropici) torna tutto come prima.

