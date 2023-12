Perché spesso le diete falliscono? Colpa dei parenti

Rispettare una dieta dimagrante non è impresa facile, e spesso si fallisce. Fra le ragioni per cui questo accade la psicologa Jane Ogden, dell'Università del Surrey (Uk), ne ha individuata una a cui si pensa poco: parenti e amici. «Spesso questi sembrano fare di tutto per far fallire la dieta del malcapitato, offrendogli troppo cibo o del tipo proibito, invitandolo a fare strappi, o anche solo non incoraggiandolo», nota Ogden su Current Obesity Reports.