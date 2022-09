Perché non si deve lavare il pollo prima di cucinarlo?

Lavate sempre il pollo sotto l'acqua del rubinetto prima di cucinarlo? Sbagliato. Così facendo, infatti, si rischia di aumentare la diffusione dei batteri e il pericolo di infezioni. Varie fonti, come la Food standards agency britannica, hanno avvisato sui pericoli che può comportare sciacquare il pollo crudo prima di cuocerlo: gli schizzi dell'acqua utilizzata per lavarlo sotto il rubinetto possono veicolare i batteri nelle zone circostanti, depositandoli sulle mani, sugli utensili e sugli oggetti presenti vicino al lavello, così come sugli abiti indossati.

Questa contaminazione consentirebbe quindi ai batteri di estendersi al resto della cucina e agli altri ambienti della casa. Il principale imputato è il Campylobacter, presente in molti tipi di carne e in misura maggiore nel pollo, che può causare infezioni intestinali o patologie più gravi: per ridurre i rischi è meglio cucinare la carne direttamente, poiché solo la cottura assicura la sua efficace eliminazione. Inoltre, più in generale, in cucina è meglio separare i cibi crudi da quelli cotti e, ovviamente, lavare bene gli strumenti adoperati per la carne cruda.