Due narici per due odori. A questa conclusione, affatto scontata, la scienza è arrivata da tempo. Tra i primi, alcuni ricercatori della Stanford University che hanno pubblicato i risultati del loro studio sulla rivista scientifica Nature. L'esperimento dell'Olfactory Research Group consisteva nel fare odorare a dei volontari alternativamente dalle due narici una miscela in parti uguali di due composti, uno (L-carvone) che ricorda la menta piperita e viene assorbito velocemente dalla mucosa nasale e l'altro (ottano) che ricorda l'anice e viene assorbito lentamente.

Il nostro naso ha due narici. E fin qui, si sa. Ma c'è una domanda che, forse, non vi siete mai fatti: dato che poi confluiscono, perché mai le narici sono due? Perché, in realtà, ne usiamo una per volta, scambiandole tra loro involontariamente a intervalli di alcune ore. Ed è proprio questo meccanismo che ci permette, in teoria, di distinguere in maniera molto raffinata gli odori .

Poiché gli odori devono attraversare la mucosa nasale e raggiungere i recettori olfattivi, quello del composto a basso assorbimento, per essere percepito doveva entrare nella narice che in quel momento si trovava a basso flusso d'aria e, viceversa, quello del composto ad alto assorbimento doveva entrare in quella ad alto flusso.

C'è chi ha più naso. Il risultato è stato che i soggetti, quando hanno utilizzato la narice in quel momento ad alto flusso, hanno giudicato che nella miscela prevalesse il composto ad alto assorbimento (L-carvone) e viceversa. Insomma, avere due narici permette al nostro cervello di farsi due differenti mappe sensoriali degli odori che ci circondano. E il bello è che si possono affinare con l'allenamento, come ben sa chi usa il naso per lavoro, come i creatori di fragranze e gli enologi. E che ora sa anche chi, più semplicemente, ama odorare il profumo dei girasoli.

Di Davide Venturoli, da Focus Domande&Risposte 68, disponibile in versione digitale. Leggi anche il nuovo Focus in edicola: troverai altre domande e risposte curiose all'insegna della scienza.