Perché le iniezioni si fanno sui glutei?

Sono soltanto le iniezioni cosiddette intramuscolari che si fanno prevalentemente sui glutei. Per la precisione, immaginando di dividere il gluteo in quattro parti con due linee perpendicolari che si incrociano al centro, le iniezioni si fanno sulla parte superiore esterna.

Questa zona ha il vantaggio di avere uno strato superficiale di spessore ridotto: perciò, l'ago deve penetrare poco per raggiungere il sottostante muscolo, che è il grande gluteo. Inoltre, non c'è il rischio di incontrare nervi, soprattutto quello sciatico, che passa invece in corrispondenza della parte superiore interna, cioè più vicino alla colonna vertebrale.