Sembra un paradosso: andare al mare per rilassarsi e ritrovarsi inspiegabilmente stanchi alla sera. Succede anche quando le nostre attività quotidiane sono state ridotte a una passeggiata sulla spiaggia, prendere il sole distesi sul lettino e magari un libro. Ma perché il mare stanca? In realtà, la spiegazione c'è e ha a che fare con i processi che il nostro corpo deve mettere in atto per adattarsi a una nuova situazione. Trascorrere più ore all'aria aperta, in un ambiente dalle condizioni molto diverse rispetto a quelle del centro urbano in cui viviamo o dell'ufficio in cui lavoriamo, induce il nostro organismo a formulare risposte a stimoli che durante il resto dell'anno non incontra. Ci riesce attraverso meccanismi come la vasodilatazione, l'aumento della sudorazione e la produzione di melanina, che richiedono un certo dispendio di energie.

L'aumento della sudorazione

Mentre siamo seduti lungo il bagnasciuga cercando il più possibile di rilassarci, il nostro corpo continua a lavorare. La sua priorità è regolare la temperatura interna che deve rimanere sempre attorno ai 36 o 37 gradi, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Quando fa molto caldo, la termoregolazione avviene tramite la sudorazione: i pori della pelle si dilatano ed eliminano acqua e sali minerali per disperdere il calore in eccesso. Si incorre quindi nelle prime fasi della disidratazione, che accentua la sensazione di stanchezza.

«La maggiore sudorazione comporta la perdita di liquidi, sali minerali e una generale disidratazione, con il calo di sostanze come potassio e magnesio. Tali sostanze sono molto importanti nel contribuire alla contrazione muscolare e alla trasmissione neurorecettoriale. In altre parole: non solo siamo più stanchi, sentiamo anche di esserlo», spiega la dottoressa Daniela Trabattoni, del Centro Cardiologico Monzino di Milano.

La vasodilatazione

All'origine dell'aumento della sudorazione, troviamo anche la vasodilatazione. Le temperature più elevate inducono i vasi sanguigni a dilatarsi, permettendo così alla circolazione del sangue di fluire più facilmente e riducendo la pressione arteriosa. Avremo quindi una pressione più bassa rispetto a quanto siamo abituati, responsabile di un maggiore senso di spossatezza.

L'aria di mare è più ricca

Rendersene conto è quasi immediato: l'aria che respiriamo al mare non è la stessa che entra nei nostri polmoni quando ci muoviamo in città. Ma qual è l'origine di questa differenza? Prima di tutto, una maggiore concentrazione di ossigeno a cui il nostro corpo si abituerà solo dopo un breve periodo di adattamento. E soprattutto lo iodio, tra gli elementi che rendono l'aria salmastra, che stimola l'attività della tiroide e il metabolismo. Da qui, l'aumento dell'appetito che spesso ci coglie durante i primi giorni di vacanza.

La produzione di melanina

Prendere il sole non è poi un'attività così rilassante. L'abbronzatura è il risultato dell'incremento di produzione di melanina da parte dei melanociti, cellule presenti nella pelle, nei capelli e negli occhi. È la naturale risposta del nostro corpo alla prolungata esposizione ai raggi UV, ma la melanogenesi richiede un ulteriore dispendio di energia che peserà sulle riserve rimanenti a fine giornata.

Muoversi nell'acqua

Nuotare o passeggiare lungo il bagnasciuga non è la stessa attività motoria che siamo abituati a compiere in città. Nell'ambiente infatti si è introdotto un elemento più denso dell'aria, ovvero l'acqua. Non solo, nel mare le molecole di acqua tendono a raggrupparsi intorno a quelle di sale, aumentando ulteriormente la resistenza che verrà opposta a ogni nostro movimento. Per progredire, impiegheremo più energie e naturalmente ci stancheremo di più. Oltre al fatto che il corpo dovrà continuare a regolare la temperatura nei vari passaggi dal caldo dei raggi solari al freddo dell'acqua.

Ma il mare rilassa

Al mare, però, andiamo per trovare quel relax che ci manca durante il resto dell'anno. E in effetti, dopo qualche giorno di adattamento al nuovo ambiente, iniziamo a percepirne tutti i benefici su corpo e mente. La vasodilatazione, per esempio, favorisce anche una migliore distensione e una riduzione dei sintomi di ansia e stress, mentre le ore trascorse all'aria aperta e l'attività fisica stimolano il rilascio di serotonina ed endorfine. Questi neurotrasmettitori regolano l'umore, le emozioni e veicolano un generale senso di benessere.

Ammirare a lungo la distesa blu davanti a noi permette poi a tutto il nostro sistema visivo di trovare sollievo dall'assenza di profondità e dalla luce degli schermi di computer e smartphone. Mentre il rumore bianco delle onde (per la verità, non sempre facile da intercettare nelle spiagge più affollate) è caratterizzato da un'ampiezza costante su tutto lo spettro delle frequenze: stimola così il pensiero creativo e ci accompagna verso la disconnessione dalla nostra quotidianità.

Per aumentare i benefici e contrastare invece la sensazione di stanchezza, è utile ricordarsi di reintegrare i liquidi con costanza per tutto il corso della giornata. Non solo bere molta acqua, ma anche consumare frutta e verdura fresche evitando invece troppe bevande zuccherate, caffeina e alcolici. A volte anche il senso di fame è, in realtà, una conseguenza della disidratazione.

11 FOTO Fotogallery Scienziati da spiaggia VAI ALLA GALLERY