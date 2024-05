Perché AstraZeneca ha ritirato il suo vaccino anti-Covid?

Nonostante le controversie, il vaccino di AstraZeneca ha svolto un ruolo fondamentale nel combattere la pandemia, salvando milioni di vite nel suo primo anno di utilizzo. Tuttavia, con l'avvento di nuove tecnologie vaccinali e l'evoluzione del virus, l'azienda dichiara di aver deciso di concentrarsi su soluzioni più avanzate.

Alternative valide. In Italia il vaccino è stato sospeso preferendo soluzioni alternative come i vaccini a mRNA. «Un effetto indesiderato così raro non poteva emergere in fase di sperimentazione clinica del vaccino», continua Bonanni, «È emerso grazie alla vaccinovigilanza, che ha proprio questa funzione».

Va dunque sottolineato come i possibili effetti collaterali gravi siano gli stessi che furono segnalati già nel 2021. Nulla di nuovo è emerso (se non l'ammissione da parte della stessa AstraZeneca sulla possiblità che ci sia un nesso di causalità).

Con il passare degli anni, il vaccino di AstraZeneca, inutilizzato per i motivi già indicati, non è stato aggiornato per le più recenti varianti del virus SARS-CoV-2 e dunque la sua produzione non viene più ritenuta giustificabile dall'azienda, che ha pertanto deciso di ritirare l'autorizzazione al commercio e smaltire le scorte residue.