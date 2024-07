L'esposizione ai pesticidi è stata più volte collegata a effetti negativi sulla salute nostra e del mondo animale. Ora però uno studio ha messo a confronto il rischio che queste sostanze comportano per lo sviluppo di certi tumori con quello favorito da un'abitudine nota per essere cancerogena: fumare sigarette. È così emerso che, per chi vive in aree soggette ad agricoltura intensiva e vicino ai campi coltivati, il cocktail di pesticidi a cui si è esposti può favorire alcune forme di cancro più ancora del fumo. La ricerca è stata pubblicata su Frontiers in Cancer Control and Society.

Pesticidi: per quali tumori il rischio risulta aumentato?

Per i residenti in una comunità a forte vocazione agricola e caratterizzata da coltivazioni intensive, i pesticidi diventano parte integrante dell'ecosistema. Isain Zapata, Professore del Dipartimento di Scienze Biomediche della Rocky Vista University di Parker, Colorado, ha scoperto che per queste persone, gli effetti dannosi sulla salute dei pesticidi arrivano a rivaleggiare con quelli del fumo. L'associazione più forte tra i prodotti fitosanitari, che eliminano ciò che danneggia le piante, e i tumori emerge per il linfoma non-Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, la leucemia e il cancro della vescica. Per questi tipi di tumori e negli ambienti sopra descritti, l'effetto dell'esposizione ai pesticidi risulta più deleterio di quello del fumo.

Non si parla di una singola sostanza

Negli ultimi decenni i pesticidi sono stati fondamentali per aumentare la produzione agricola e sfamare così una popolazione mondiale in crescita. Il termine è molto ampio e comprende un'ampia gamma di prodotti di varie classi chimiche tra fungicidi, insetticidi, diserbanti o erbicidi contro le erbe infestanti, anticrittogamici (contro i danni da batteri, muffe e alghe), acaricidi, nematocidi (contro i vermi), fitoregolatori... Proprio perché i pesticidi non vengono usati uno alla volta, non è possibile attribuire l'aumento del rischio per alcuni tumori a una sola di queste formulazioni. Piuttosto è la loro combinazione ad avere un impatto negativo. Gli autori dello studio hanno considerato 69 pesticidi in uso negli Stati Uniti. Ma l'obiettivo è coinvolgere nella riflessione e nella valutazione dell'impatto che i nostri sistemi di consumo hanno sull'ambiente anche le persone che vivono in contesti lontani da quelli fortemente agricoli. Perché in fondo, tutti facciamo la spesa (e tutti sprechiamo cibo).