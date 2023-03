Paura e disgusto rendono i succhi gastrici più acidi?

I diversi tratti di personalità sono collegati a situazioni a lungo termine come il benessere personale, la facilità di relazioni e gli esiti di carriera: è noto, per esempio, che chi è mentalmente più aperto finisce col guadagnare meglio, o che gli estroversi sono più felici. Ma il carattere individuale si rivela anche in alcune piccole e apparentemente innocue abitudini quotidiane, che mai penseremmo possano essere "firme" di un certo tipo umano. Un studio statunitense ne ha evidenziate alcune davvero inaspettate. I ricercatori dell'Università dell'Oregon hanno chiesto a 800 volontari americani di descrivere la propria personalità e ne hanno poi seguite le abitudini quotidiane per 4 anni, annotando quanto di frequente si impegnassero in 400 diverse attività. Ne sono emerse delle belle: per esempio, gli estroversi si concedono più spesso lunghi bagni caldi...

Foto: © Shutterstock