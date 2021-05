Operatori sanitari e virus futuri: qual è il nesso?

Gli operatori sanitari non si occupano solo di curare i pazienti già malati, ma potrebbero anche indirettamente aiutare a prevenire la diffusione di nuove malattie: è quanto emerge da uno studio pubblicato su PLOS ONE, che ha analizzato i dati relativi ai contagi di covid nei sanitari irlandesi durante la prima ondata della pandemia, confrontandoli poi con l'andamento della curva epidemica nella popolazione generale. La diffusione del virus tra i sanitari, tra i primi a venire contagiati (con quasi un terzo degli infetti totali confermati, nonostante in Irlanda appena tre persone su cento lavorino nel settore sanitario), rifletterebbe in anticipo l'andamento dei successivi contagi nel resto della popolazione.

Giocare d'anticipo. Questa corrispondenza, rilevata con l'impiego di modelli computazionali, potrebbe rivelarsi in futuro un valido aiuto per i governi alle prese con la lotta a nuove epidemie: «È importante adottare il prima possibile le contromisure necessarie a fermare la diffusione di un nuovo patogeno», afferma Donal O'Shea, capo dello studio, che sottolinea come analizzando i dati delle infezioni tra i sanitari sarebbe possibile non solo comprendere il ruolo degli asintomatici nella trasmissione di una malattia, ma anche capire quali siano le migliori misure da adottare, giocando d'anticipo e guadagnando tempo prezioso.