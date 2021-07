Ora che le Olimpiadi di Tokyo sono ufficialmente cominciate, possiamo aspettarci due generi di bollettini quotidiani: quello sulle medaglie e quello dei nuovi casi di covid nel villaggio olimpico. Per il momento sono 75 i contagi registrati tra le persone accreditate per le Olimpiadi, secondo il database ufficiale di Tokyo 2020 (che però non include chi è risultato positivo prima di partire per il Giappone).



Con la serrata campagna di screening prevista per atleti e personale, e considerando che la covid è spesso asintomatica, è normale che emergano casi anche tra persone sane, persino vaccinate. Ma in quali circostanze la positività alla covid rappresenta un problema effettivo?

La maglia dei controlli. Per i partecipanti alle Olimpiadi la vaccinazione non è obbligatoria - dalla nostra prospettiva privilegiata rischiamo di dimenticare che i vaccini sono ancora un lusso per pochi ricchi Paesi, e che i Giochi accolgono atleti di oltre 200 diverse nazionalità. Tuttavia, per ridurre il rischio di contagi è stato predisposto un livello di "filtri" composto da una serie di screening sempre più accurati: due test negativi entro 96 ore dalla partenza per il Giappone, un altro in aeroporto e poi test antigenici giornalieri per atleti, allenatori e giudici di gara. Quest'ultimo tipo di test è meno sensibile, ma più rapido ed economico, e permette di approfondire con un tampone vero e proprio in caso di esiti sospetti.

ci saranno altri casi. Quando si va sulle tracce del virus con un tale livello di attenzione - specialmente in un gruppo di persone giovani, di varie parti del mondo e che viaggiano spesso per lavoro - è inevitabile trovare casi positivi. Il SARS-CoV-2 circola ancora ampiamente, e con varianti più contagiose e resistenti agli anticorpi. I vaccini sono stati progettati per proteggere dalle infezioni sintomatiche e dai casi gravi, e alcuni di quelli meno conosciuti in Europa, come i cinesi Sinopharm e Sinovac, ricevuti da alcuni partecipanti alle Olimpiadi, hanno avuto un'efficacia inferiore alle aspettative.

Non sarà... troppo? I tamponi molecolari riescono a rintracciare anche le più piccole tracce di RNA virale e gli atleti positivi dovranno seguire una quarantena di 10 giorni, anche se completamente asintomatici. Per i loro contatti ravvicinati sono previsti l'isolamento o una partecipazione condizionata a diverse attenzioni, come mangiare da soli e allenarsi a una distanza di sicurezza. Ma dato che i positivi da vaccinati mostrano in genere una carica virale più bassa, alcuni esperti ritengono che non valga la pena testare gli asintomatici vaccinati con cadenza giornaliera.

Evitare eventi superdiffusori. I vaccinati potrebbero però trasmettere l'infezione ai non vaccinati, e in una situazione di stretta convivenza tra persone dallo status vaccinale incerto la prudenza è d'obbligo. Senza contare che solo il 15% della popolazione giapponese è attualmente immunizzato, e che un po' di attenzione in più alle Olimpiadi potrebbe scongiurare il proliferare di pericolose varianti.