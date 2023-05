Un nuovo farmaco contro l'Alzheimer in fase avanzata di sperimentazione sembrerebbe rallentare il declino cognitivo caratteristico della malattia e lasciare ai pazienti più tempo per compiere le piccole azioni di tutti i giorni in autonomia. Il farmaco, un anticorpo monoclonale della Eli Lilly chiamato donanemab non è - è bene chiarirlo subito - una cura contro l'Alzheimer, ma solo un modo per ritardarne la progressione, e a fronte di effetti collaterali potenzialmente molto gravi.

Tuttavia se i risultati, per ora annunciati soltanto in un comunicato stampa, fossero confermati in studi scientifici in peer review, potrebbero rappresentare una nuova possibilità di contrastare i sintomi della più comune forma di demenza, che soltanto in Italia colpisce circa 600.000 persone, con altre 3 milioni di persone coinvolte più o meno direttamente nella loro assistenza.