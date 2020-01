Nuovo coronavirus in Cina: si moltiplicano le infezioni

La Cina ha riportato, soltanto nel weekend del 18-19 gennaio, 139 nuovi casi di contagio del misterioso nuovo patogeno della famiglia della SARS, un coronavirus che si manifesta con i sintomi di una polmonite. Dalla città di Wuhan da cui ha avuto origine, l'epidemia sembra espandere i propri confini e lambire altre metropoli cinesi. Due casi sono stati registrati a Pechino, la capitale, e uno a Shenzhen, hub tecnologico nel sud del Paese, vicino ad Hong Kong.

Dispacci trasparenti? Il numero ufficiale di contagi è ora superiore a 200, mentre tre persone sono morte per l'aggravarsi dei sintomi polmonari. L'aumento dei casi, più che triplicati in pochi giorni, riaccende timori di diversa natura. Ci si chiede se la diffusione del patogeno della stessa famiglia di SARS e MERS (altre due infezioni respiratorie) possa essere più estesa di quanto finora riportato dalle autorità cinesi. Il governo centrale continua a ripetere che la situazione è sotto controllo e l'epidemia "ancora evitabile", ma l'origine del virus e le sue modalità di trasmissione restano tutt'altro che chiare.

According to the latest information received and @WHO analysis, there is evidence of limited human-to-human transmission of #nCOV.

This is in line with experience with other respiratory illnesses and in particular with other coronavirus outbreaks.