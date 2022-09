L'agenda autunnale includerà, per alcune categorie di persone, un nuovo booster anti-covid cucito su misura contro la variante Omicron di SARS-CoV-2. Giovedì 1 settembre l'EMA ha infatti autorizzato due nuove versioni dei vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna, aggiornate per essere più efficaci contro la prima sottovariante di Omicron (BA.1: quella circolata in tutto il Pianeta nella prima metà del 2022) oltre che contro la variante originale del coronavirus. I due vaccini sono destinati alle persone maggiori di 12 anni che abbiano completato almeno il ciclo primario di due vaccinazioni contro la covid.

Più protetti. Come spiegato dall'EMA, l'obiettivo delle due versioni adattate dei vaccini originali Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Spikevax (Moderna) è fornire una protezione più mirata e precisa contro le versioni attualmente circolanti di SARS-CoV-2, e tenere il passo con il virus della covid mentre continua a mutare. I vaccini originali (quelli non adattati) continuano ad offrire una protezione efficace contro forme gravi di covid, ricoveri e morte, e saranno ancora impiegati nelle campagne vaccinali in Europa, soprattutto in chi non è ancora stato vaccinato.

Le versioni aggiornate sono però più efficaci rispetto alle precedenti nel suscitare una risposta immunitaria contro la sottovariante Omicron BA.1. Nelle sperimentazioni cliniche i vaccini adattati non hanno dato effetti avversi diversi rispetto a quelli precedenti. L'EMA sta inoltre rivedendo i dati di altri vaccini aggiornati contro le nuove sottovarianti di Omicron, BA.4 e BA.5 (la prima causa di infezione da covid adesso nel mondo, da cui si è evoluta la sottovariante Centauro). Se tutto andrà come previsto avremo presto vaccini che proteggono anche da queste versioni del virus.