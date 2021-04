Due nuove scoperte sull'evoluzione del SARS-CoV-2

Una lenta trasformazione. Nel primo studio, i ricercatori del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, Washington, hanno studiato la proteina spike di un parente del SARS-CoV-2, il coronavirus umano 229E, un patogeno ad ampia circolazione all'origine di comuni raffreddori . Di norma una persona contagiata da questo coronavirus sviluppa una risposta immunitaria che la protegge da reinfezioni, ma solo per alcuni anni. Finora non era chiaro se questo accadesse per un'evoluzione del virus o per l'indebolimento, con il passare del tempo, del sistema immunitario.

Cambiamenti in corsa. Nel secondo studio, gli scienziati del National Institute of Allergy and Infectious Diseases di Bethesda, nel Maryland, hanno sviluppato una tecnica di sequenziamento genetico della spike che consente di individuare eventuali diversi ceppi di SARS-CoV-2 presenti contemporaneamente in un singolo paziente infettato, mettendo così in luce l'evoluzione del coronavirus in uno stesso organismo, durante una fase di infezione acuta.



Quando hanno applicato il nuovo metodo a campioni prelevati dai pazienti, hanno trovato traccia di varianti emerse in una stessa persona durante la malattia: queste mutazioni sarebbero, secondo gli scienziati, state favorite dalla pressione selettiva (una serie di vincoli imposti al virus dall'ambiente con il quale interagisce) esercitata dal sistema immunitario dei pazienti.