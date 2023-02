Lavorate per ore e ore attaccati alla sedia? Che la sedentarietà non faccia bene alla salute dovrebbe essere chiaro a tutti: scatena diverse malattie croniche come quelle cardiologiche, il diabete o alcuni tipi di tumore e, infatti, linee guida dell'OMS raccomandano di "stare seduti di meno e muoversi di più". Ma per quanto? E quale "movimenti" sarebbe meglio fare? Diversi ricerche, finora, hanno raccomandato varie strategie: camminare due minuti al giorno ogni ora, oppure camminare - ma a passo svelto - 30 minuti al giorno per cinque giorni alla settimana, o ancora fare tutti i giorni dai 30 ai 40 minuti di qualsiasi tipo di allenamento "moderato o vigoroso", e via dicendo.

L'ultima strategia anti sedentarietà arriva da un team di ricercatori americani che si chiesto: qual è, precisamente, il minor numero di camminate che è sufficiente fare ogni giorno per compensare gli effetti dannosi della posizione seduta? La risposta del loro studio pubblicato sulla rivista Medicine & Science in sports & Exercise è semplice e precisa: alzarsi dalla sedia per fare una leggera passeggiata (anche in ufficio o in casa) di cinque minuti ogni mezz'ora.