Morbillo: +20% dei casi in un anno per i vaccini mancati

Ha terrorizzato il mondo per anni. Ma in realtà non si è mai trasformato in un virus pericoloso per l'uomo. Stiamo parlando dell'influenza aviaria, riprodotta in quest'opera.

E molto probabile che qualcuno, soffiando sul fuoco della paura, abbia indotto la comunità scientifica e sanitaria internazionale a sopravvalutare il problema.



Foto: © Luke Jerram/Wellcome Trust



Per avere maggiori informazioni su come si trasformano i virus dell'influenza, clicca qui.

Tutte le risposte alle domande sull'influenza cosiddetta suina.