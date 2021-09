Meno zucchero in cibi e bevande: primi passi negli USA

Lo zucchero, assunto in quantità eccessive, si trasforma in veleno per il nostro organismo: diabete, obesità, malattie cardiovascolari sono solo alcune delle conseguenze negative per la nostra salute. Per questioni educative e di abitudini alimentari, il problema sembra essere particolarmente sentito negli USA, col risultato che più di due terzi degli adulti e quasi un terzo dei bambini sono in sovrappeso se non obesi, e circa un terzo degli adulti ha problemi di pressione - condizioni che aumentano il rischio di patologie altrimenti prevenibili, come diabete, malattie cardiache, ictus e anche alcuni tumori.



Per cercare di ridurre l'impatto sulla salute e sull'economia, il Dipartimento di igiene e salute mentale della città di New York ha promosso la National Salt and Sugar Reduction Initiative (NSSRI), che offre delle linee guida sui consumi di sale e zucchero indirizzate a consumatori e produttori, invitando questi ultimi ad aderire a regole di igiene alimentare su base volontaria. Sulla scorta di queste indicazioni, uno studio pubblicato su Circulation fa il punto su quanto si risparmierebbe in termini di costi sanitari - e quanto si guadagnerebbe in termini di salute - se le aziende aderissero alle linee guide.