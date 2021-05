Il trucco del "palazzo della memoria", una tecnica mnemonica che permette di ricordare una lista di parole immaginando di collocare quei termini in luoghi fisici conosciuti (per esempio la casa in cui siamo cresciuti) sembra in effetti funzionare, ed è stato qualche anno fa validato da uno studio scientifico molto ripreso. Ma questa modalità di apprendimento fatta risalire all'antica Grecia e attribuita da Sir Arthur Conan Doyle anche al suo personaggio Sherlock Holmes potrebbe essere soppiantata da un'altra tecnica di memorizzazione, proveniente da una cultura molto lontana: quella degli aborigeni australiani.

Un gruppo di scienziati della Monash University (Australia) ha messo a confronto le due tecniche mnemoniche usando come soggetti sperimentali gli studenti di medicina, la cui memoria è messa a dura prova dagli elenchi di termini anatomici e di nomi di malattie da tenere a mente. Il metodo degli aborigeni si è dimostrato più efficace persino del tanto decantato palazzo della memoria, con buona pace di Sherlock Holmes.

Mappe e racconti. La tecnica degli aborigeni australiani è simile a quella dei loci ma con qualche variazione. Anche in questo caso l'informazione da ricordare viene collegata a una serie di luoghi fisici, in particolare ad alcune caratteristiche del paesaggio, ma in più vi si associano storie, tramandate o anche inventate al momento: una strategia che aiuta a incorporare gli oggetti in quella località e a motivare la loro collocazione. Come spiega David Reser, scienziato della Monash University e tra gli autori dello studio pubblicato su PLOS ONE: «Nella narrazione, che viene ripetuta spesso in modo da favorire una rievocazione rapida e accurata, sono incluse informazioni dettagliate, come relazioni numeriche, spaziali e temporali sulle aree in questione. Queste storie sono personali, adattabili e possono essere prontamente costruite o modificate per incorporare nuove informazioni».