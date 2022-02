Mangiare sano allunga la vita (anche di 10 anni!)

Migliorare l'alimentazione regala anni di vita: già, ma quanti di preciso, se ci impegnassimo seriamente a mangiare meglio? Sei o sette, per gli adulti che prima seguivano la tipica dieta occidentale; persino dieci, se si passa a cibi più sani già a vent'anni. Sono i risultati di uno studio pubblicato su PLOS Medicine e correlato a un sito, Food for healthy life, dove si possono calcolare guadagni e perdite correlati al consumo o alla rinuncia di vari alimenti.

Gli ingredienti della salute. L'aggiunta stimata di anni di vita dipende soprattutto dalla diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, tumori e diabete. I ricercatori dell'Università di Bergen (Norvegia) hanno analizzato i dati di centinaia di studi su dieta e longevità e li hanno incrociati con le informazioni del Global Burden of Disease, una ricerca che fa periodicamente il punto sullo stato di salute della popolazione globale e sulle principali cause di morte. In questo modo è stato possibile calcolare di quanto variava in media l'aspettativa di vita aumentando o diminuendo la quantità di alcuni cibi, come frutta, verdura, cereali integrali o raffinati, frutta secca, legumi, pesce, uova, latticini, carni rosse o processate, bevande zuccherate.

Quanto sei disposto a cambiare? La quantità media di anni "recuperati" varia in base a quando si inizia a mangiare meglio e a quanto... si fa sul serio. La dieta ottimale per massimizzare i benefici sulla salute prevede una rinuncia totale alle carni rosse, agli insaccati e alle bevande zuccherate, la riduzione di uova e latticini e un aumento del consumo di frutta e verdura, legumi, pesce, cereali integrali e frutta secca. Ma il team ha previsto anche una via di mezzo tra questa alimentazione ideale e la tipica dieta occidentale, ricca di cibi grassi, lavorati, processati e povera di fibre e legumi. La cosiddetta "dieta di fattibilità" prevede meno carni rosse, uova e latticini, predilige i cereali integrali a quelli raffinati, aumenta il consumo di pesce, frutta secca e legumi, ma senza imporre rinunce totali.

L'importante è iniziare. Abbracciando completamente la dieta ottimale, un ventenne di Cina, USA o Europa guadagnerebbe oltre 10 anni di vita. Un sessantenne ne acquisirebbe in media 8 in più e un ottantenne quasi tre e mezzo. Dunque non è mai troppo tardi per cominciare. Con una più realistica dieta di fattibilità un ventenne acquisterebbe 6-7 anni di vita, un sessantenne più di 4, un ottantenne, mezzo. Questi benefici si otterrebbero con un cambiamento prolungato e sostenuto dell'alimentazione nell'arco di dieci anni.

Come interpretare i risultati. Naturalmente si tratta di stime basate su aspettative di vita media: quando si passa dal generale al singolo individuo ci sono tanti altri fattori oltre all'alimentazione, che influiscono sulla longevità. Lo studio non prende in considerazione le patologie pregresse, per esempio, o altri fattori di rischio come l'abitudine al fumo, una vita stressante, il consumo di alcol e l'esercizio fisico. Non considera i futuri progressi della prevenzione e della scienza medica, e restano alcune incertezze sugli effetti di uova, oli e carni bianche sulla salute. Dunque non va preso alla lettera, ma conta il messaggio generale: l'alimentazione ha un impatto importante sulla durata della vita, a ogni età, nonché un'impronta di rilievo sulla salute del Pianeta.

Un freno all'età che avanza. Come faccia la dieta a incidere sull'aspettativa di vita non è ancora del tutto chiaro. Molti cibi inclusi nell'alimentazione ottimale per la salute sono ricchi di antiossidanti, sostanze in grado di rallentare o prevenire il danno cellulare, uno dei motori dell'invecchiamento. Altri hanno proprietà antinfiammatorie che possono rallentare la progressione di molte malattie croniche.