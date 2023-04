Perché ai bambini fa bene mangiare con le mani?

Non mangiare con le mani! È la frase che si tramanda di generazione in generazione quando i bambini sono davanti alla pappa: ma siamo sicuri che sia la cosa giusta da dire? Sembra di no: permettere loro di affondare le manine nel piatto e pasticciare per portare il cibo alla bocca (ovviamente con mani ben pulite) sembra che faccia molto bene alla salute psicofisica dei bimbi perché pone le basi per una futura sana ed equilibata educazione alimentare. Lo sostiene una ricerca condotta dall'Università di Nottingham, secondo la quale i bimbi piccoli che non sono costretti a usare il cucchiaio o le posate ma prendono il cibo con le mani instaurano un rapporto più diretto con tutti gli alimenti influenzando anche il rapporto con l'alimentazione che avranno per tutta la vita.