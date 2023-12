Chi non ha mai sentito dire di bere subito la spremuta d'arancia altrimenti le vitamine contenute al suo interno non avrebbero più fatto effetto? In realtà non è proprio così. Le sostanze nutritive contenute in una spremuta fresca restano comunque, il problema è che già dopo poche ore (1-2 se la si tiene all'aperto, fino a 12 se la conserviamo in frigo) scatta il processo di ossidazione, che non solo cambia il sapore della bevanda, ma la fa anche diventare potenzialmente nociva poiché inizia la proliferazione di numerosi enterobatteri, tra cui quello che causa la salmonella.