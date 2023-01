Nella regione del mondo più seriamente colpita dall'AIDS sono stati compiuti grandi passi avanti nella diffusione di farmaci contro l'HIV. Ma questo successo riguarda soltanto una parte della popolazione: quella adulta. In Africa Subsahariana, dopo vent'anni di sforzi per arginare l'epidemia, il numero di bambini contagiati dal virus resta inaccettabile: 130 mila all'anno, spesso lasciati senza farmaci o costretti a trattamenti a singhiozzo, a causa di problemi logistici e del pregiudizio che ancora grava sulla malattia.

E infatti nel 2021 in questa regione del continente sono morti di AIDS 99.000 bambini, e l'AIDS è la prima causa di morte per gli adolescenti in 12 Stati sotto al Sahara. Si stima che 2,4 milioni di bambini e teenager nell'area abbia contratto il virus dell'HIV, ma la diagnosi è avvenuta soltanto nella metà dei casi.

I numeri della vergogna. La denuncia arriva da un articolo pubblicato sul New York Times , che racconta alcune storie di madri e figli alla disperata ricerca di test e cure in un'area rurale del Kenya. Le testimonianze ricalcano la stessa fotografia di U.N.AIDS , il programma contro l'HIV delle Nazioni Unite: il 76% degli adulti sieropositivi nell'Africa subsahariana riceve oggi farmaci mirati, ma soltanto la metà dei bambini può contare sullo stesso trattamento salvavita.

Come dovrebbe essere (e come va, invece). Prevenire la trasmissione del virus tra madre e bambino durante gravidanza, parto e allattamento sarebbe in linea teorica piuttosto semplice, se solo tutte le donne in attesa fossero sottoposte a un test per l'HIV e, in caso di positività, iniziassero subito le terapie antiretrovirali. È quanto previsto dalle linee guida locali, che tentano di scovare i casi inizialmente sfuggiti con un secondo test effettuato durante il travaglio e che - in caso di positività - indicano di somministrare farmaci ai neonati per le prime sei settimane di vita.

Nel 90% dei casi, questo protocollo è sufficiente per impedire il passaggio dell'infezione. Ma tra la teoria e la pratica ci si mettono la mancanza cronica di test e di farmaci, le cliniche chiuse per covid e assenza di personale, le infrastrutture fatiscenti, l'insufficienza di fondi governativi e i controlli saltati per altre emergenze sanitarie.