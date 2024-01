Dopo una notte trascorsa a rigirarsi nel letto con mille preoccupazioni la memoria vacilla e le emozioni sembrano sregolate: colpa dello stress, che con il sonno interrompe molti processi cruciali per la salute. Uno studio pubblicato su Current Biology svela come. Lo stress attiva in modo non ritmico una popolazione di neuroni dell'ipotalamo, causando microrisvegli che tranciano e accorciano le normali fasi del sonno.

Riposi... attivi. Il sonno è una successione ciclica di cinque fasi, suddivise a loro volta in due macro-categorie: sonno non-REM e sonno REM. Ogni ciclo del sonno ha la durata di circa 90 minuti ed è caratterizzato da quattro fasi di sonno non-REM di profondità crescente (da leggero a profondo), seguite da una fase REM (Rapid Eye Movement: quella in cui si sogna).

Interruzioni notturne. Un gruppo di ricercatori dell'Università della Pennsylvania ha monitorato l'attività nell'ipotalamo (una struttura del sistema nervoso centrale che regola numerose attività involontarie, come il sonno e la veglia, la fame e la sete) concentrandosi su una popolazione di neuroni dell'area preottica, i cosiddetti neuroni glutammatergici (VGLUT2). Essi sono attivati in modo ritmico durante il sonno non-REM, anche se sono di norma più attivi in fase di veglia. Lo stress sembra mandarli "fuori tempo" e questa attività si intensifica prima dei microrisvegli notturni. Quando gli scienziati hanno stimolato questi specifici neuroni in topi che dormivano, immediatamente è aumentata la quantità di microrisvegli e di veglia notturni.

Notti agitate. Per dimostrare l'esistenza di una connessione tra i neuroni VGLUT2 e l'agitazione, il team ha esposto i roditori a una fonte di stress, che ha aumentato i microrisvegli e la veglia, facendo diminuire il tempo totale trascorso in sonno non-REM e in sonno REM. I topi stressati mostravano un aumento dell'attività dei neuroni VGLUT2 in fase non-REM; quando invece l'attività dei neuroni è stata inibita, i microrisvegli in fase non-REM sono diminuiti, e le fasi del sonno sono risultate più lunghe.

Sogni d'oro? Regolare con l'aiuto di farmaci l'attività di questi neuroni dell'ipotalamo potrebbe cambiare la qualità del sonno delle persone che soffrono di insonnia da stress o da disturbo da stress post-traumatico.

