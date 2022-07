Vi abbiamo da poco parlato dei patogeni che utilizzano le microplastiche come "zattere" per arrivare nell'oceano e contagiare i pesci che ci ritroviamo nel piatto: ora uno studio pubblicato su Environmental Pollution evidenzia come anche alcuni virus che contagiano direttamente gli umani si comportino in modo simile, attaccandosi a minuscoli resti di plastica e riuscendo così a sopravvivere in acqua per almeno tre giorni. «Tre giorni sono sufficienti per viaggiare dagli impianti di trattamento delle acque reflue alla spiaggia pubblica», sottolinea Richard Quilliam, coordinatore dello studio.

Virus con e senza mantello. I ricercatori hanno analizzato due tipi di virus: i virus rivestiti, come quello dell'influenza, che sono avvolti da un mantello lipidico chiamato pericapside, e i virus non rivestiti, virus enterici come il rotavirus (che causa la diarrea) o il norovirus (che causa vomito). Di questi, gli unici che sono risultati in grado di attaccarsi alle microplastiche e sopravvivere sono quelli non rivestiti: la pericapside, infatti, si scioglie velocemente in acqua, facendo morire il virus.

Viaggio verso il mare. Attaccandosi alle microplastiche, frammenti di plastica di grandezza inferiore ai 5mm, i virus enterici sono in grado di sopravvivere nell'acqua per almeno tre giorni, forse anche di più: «Il fatto che questi pezzettini di plastica possano essere colonizzati da patogeni in grado di contagiare gli umani rappresenta un notevole rischio sanitario», afferma Quilliam.

© David Pereiras/Shutterstock Le microplastiche sono (quasi) ovunque: nelle concentrazioni in cui si trovano oggi nel cibo, possono provocare danni permanenti alle cellule umane ( per approfondire ).