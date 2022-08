I celebrati impianti fognari romani erano meno efficienti del previsto, come hanno rivelato recenti ricerche di Ann Koloski-Ostrow, archeologa statunitense esperta di vita quotidiana nell'antica Roma. In base agli studi della scienziata nelle più importanti condotte fognarie romane, come la Cloaca Massima, queste infrastrutture servivano più per drenare l'acqua accumulata in superficie, per esempio con le piene del Tevere, che per smaltire escrementi. Inoltre, questo condotto spesso si intasava di fango e altre amenità, e andava pulito: scendere per liberarlo era un compito particolarmente gravoso e pericoloso.

Foto: © Roberto Caccuri/Contrasto