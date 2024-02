La dieta vegana protegge dalla covid?

Rispetto per gli animali, in ogni senso. Ma le differenze non si limitano al cibo: i vegani fanno anche shopping cruelty-free, il che significa che non supportano le aziende che fanno esperimenti su animali, li sfruttano per l'intrattenimento, o li uccidono per usare le loro pelli per i vestiti. Lo ha ben spiegato il compianto Umberto Veronesi, vegetariano, in un’intervista al Corriere della sera: «…Il veganesimo è cosa diversa dal vegetarianesimo. I vegani seguono la filosofia antispecista che rifiuta lo sfruttamento di una specie da parte di un’altra. Dunque i vegani non solo non mangiano prodotti di origine animale, come latte e uova, ma non utilizzano nessun oggetto che comporti una prevaricazione dell’uomo su un altro essere animato. Non è questo il mio caso».