L'Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l'utilizzo di dolcificanti non zuccherini per il controllo del peso e per la riduzione di malattie croniche non trasmissibili. Secondo le nuove linee guida dell'OMS , basate sulla revisione di oltre 500 studi scientifici sul tema, queste sostanze non offrono alcun beneficio a lungo termine nella riduzione del peso di adulti e bambini e anzi, il loro utilizzo prolungato potrebbe avere effetti indesiderati, come un aumento del rischio di diabete di tipo 2 e di problemi cardiovascolari , oltre a un incremento del rischio di mortalità negli adulti.

A quali prodotti ci si riferisce? I dolcificanti non zuccherini (non-sugar sweeteners, NSS) sono stati sviluppati come alternative poco o per nulla caloriche allo zucchero per dolcificare alimenti e bevande, e sono spesso venduti come aiuti per dimagrire o mantenere il peso desiderato, o ancora per controllare il glucosio nel sangue nelle persone con diabete . I più comuni sono acesulfame K, aspartame, advantame, ciclamati, neotame, saccarina, sucralosio (artificiali), e tra quelli naturali la stevia e i suoi derivati.

Disabituarsi ai sapori dolci. Il documento conclude che ricorrere ai dolcificanti non zuccherini nella convinzione che aiutino a mantenere il peso desiderato o a evitare malattie croniche come il diabete non è consigliato, perché contro le evidenze scientifiche. «Sostituire gli zuccheri liberi con dolcificanti non zuccherini non aiuta con il peso a lungo termine. Bisogna considerare altri modi per ridurre l'apporto di zuccheri, come consumare cibi naturalmente zuccherini come la frutta, o cibi e bevande non dolci» spiega Francesco Branca, direttore OMS per la nutrizione e la sicurezza alimentare. «I dolcificanti non zuccherini sono elementi non essenziali nell'alimentazione e non hanno valore nutrizionale. Le persone dovrebbero ridurre la dolcezza della loro dieta a prescindere, a cominciare dall'inizio della vita, per migliorare la salute».

A chi ci si rivolge? Le raccomandazioni "riguardano tutte le persone eccetto quelle con diabete già diagnosticato", perché gli studi che le riguardano non sono stati inclusi in questa revisione, e "include tutti i dolcificanti sintetici, presenti in natura o modificati, che non sono classificati come zuccheri presenti in cibi o bevande". Come spiegato sul New York Times, il nuovo documento fa un passo in più rispetto a quanto concluso da passate ricerche, secondo le quali i dolcificanti non offrivano benefici per la salute ma non erano neppure dannosi.

Alcuni studi recenti hanno suggerito effetti avversi inaspettati conseguenti all'uso di dolcificanti di questo tipo: pochi mesi fa per esempio l'eritritolo (un'alternativa allo zucchero che però non è inclusa nella revisione OMS) era stato indicato come sostanza potenzialmente dannosa per la salute cardiovascolare, perché collegata alla formazione di coaguli nel sangue.