Jonas Salk, l'uomo che sconfisse la poliomielite

Il 28 ottobre 1914 nasceva a New York l'eroe degli Stati Uniti del secondo dopoguerra: Jonas Salk. Non era un politico, né un militare o un attore di Hollywood, ma un medico. Il suo merito? Avere scoperto il vaccino anti poliomielite, una malattia infettiva che nel secolo scorso colpiva migliaia di persone, in maggioranza bambini.

Virus mortale. Questo aspetto rendeva la malattia – chiamata anche paralisi infantile – ancora più subdola e odiosa. Il virus si annidava nelle feci, nel catarro e nella saliva. Colpiva il midollo spinale e i polmoni; in molti casi era mortale. Il marchio indelebile del suo passaggio era la deformazione e la paralisi di braccia e gambe: molti malati non erano più in grado di camminare senza stampelle o tutori in ferro.

L'uomo dei miracoli. Basta sfogliare vecchi giornali del tempo per rendersi conto dell'enorme popolarità raggiunta da Salk. La sua è una storia tutta americana: nato a New York il 28 ottobre 1914 da una coppia di emigrati russi di origini ebraiche, Salk fa della ricerca medica la sua missione.

All'ultimo anno della New York University School of Medicine Salk, il giovane Salks sceglie di lavorare nel laboratorio del dottor Thomas Francis, il medico che aveva scoperto il virus dell'influenza B. E quando Francis si trasferisce all'Università del Michigan, Salk lo segue. Nel 1943, i due riescono a mettere a punto un nuovo tipo di vaccino contro l'influenza: la novità era utilizzare un virus inattivato, anziché una forma attenuata di virus, come si preferiva fare fino a quel momento. Il programma godeva del sostegno economico dell'esercito statunitense.

Secondo i due medici questo procedimento avrebbe garantito una maggiore sicurezza: invece di causare la malattia in forma lieve, si stimolavano infatti gli anticorpi per difendere l'organismo in caso di futuri attacchi del virus. Non tutta la comunità medica però era d'accordo: il grande dibattito sui vaccini era solo all'inizio.

Per produrre il suo vaccino Salk aveva ora a disposizione una scorta abbondante di virus. Da colture cellulari di rene di scimmia ottiene tre ceppi; e poi, come aveva imparato a fare insieme al suo mentore, Thomas Francis Jr., disattiva il virus con la formaldeide. I primi test con gli animali lasciavano ben sperare: le scimmie a cui Salk somministra il vaccino con il virus inattivato risultano infatti immuni alla malattia.

Tre nobel. Durante la fase di sperimentazione, Salk può giovarsi delle ricerche di tre medici - John Enders, Thomas Weller e Frederick Robbins - che nel 1949 erano riusciti a far crescere in laboratorio il virus della poliomielite in colture con vari tipi di tessuti. Si trattava di un passo decisivo, che nel 1954 avrebbe portato i tre a vincere il Premio Nobel per la medicina.

L'annuncio ufficiale. L'annuncio ufficiale arriva il 12 aprile 1955 in una gremita conferenza stampa tenuta da Francis all'Università del Michigan di fronte a scienziati, giornalisti e telecamere. In breve tempo, Salk diventa un personaggio pubblico e popolare.Di lui e del suo vaccino parlano tutti. I giornali, le televisioni e i notiziari alla radio se lo contendono per le interviste, e sulla sua impresa l'industria di Hollywood pensa addirittura di girare un film. Salk stesso, in un'intervista rilasciata o, riconosceva che gli americani di quegli anni ricordavano almeno due eventi: il vaccino antipolio e l'assassinio di Kennedy.

Nel 1952 inizia la fase di sperimentazione sugli uomini. Tra i volontari vi sono anche Salk e la sua famiglia, oltre al suo staff. Anche in questo caso, non si registrano reazioni violente al vaccino. A questo punto, mancava solo un test finale di verifica su larga scala, lanciato nel 1954 e affidato a Francis. Vengono coinvolti quasi due milioni di bambini americani di età compresa tra i sei e i nove anni: a metà - i cosiddetti "Pionieri della Polio" - viene somministrato il vaccino, all'altra metà viene dato un placebo. L'esito è positivo: il vaccino risulta sicuro ed efficace nel 90% dei casi.

Errori. Gli incidenti di percorso, però, non mancarono. Quello più tristemente noto è il cosiddetto "incidente Cutter", uno dei peggiori disastri farmaceutici nella storia degli Stati Uniti. Il 24 aprile 1955, pochi giorni dopo l'entrata in produzione del vaccino di Salk, i Cutter Laboratories della California - tra le numerose compagnie che avevano ottenuto dal Governo la licenza a produrlo - misero in commercio un lotto di vaccini contaminati da virus vivo. Migliaia di bambini furono contagiati: accanto ai casi di paralisi, si registrarono purtroppo anche alcuni decessi.

Salk era animato da un genuino spirito umanitario, che lo aveva guidato fin dall'inizio nella sua scelta di intraprendere la carriera di scienziato. Questo atteggiamento si rispecchia nella sua decisione di non brevettare il vaccino, lasciando a disposizione di tutti la sua scoperta.Poco dopo l'annuncio del 12 aprile, a un giornalista che in un'intervista televisiva gli chiedeva il perché di questa decisione, Salk risponde senza esitazioni - "Si può forse brevettare il Sole?". Il vaccino inattivato di Salk ha permesso di salvare numerose vite. In pochi anni il suo metodo viene adottato in gran parte del mondo. La malattia subisce una significativa battuta di arresto. All'inizio degli anni Sessanta, negli Stati Uniti si registravano ormai solo alcune centinaia di casi, in confronto ai 50.000 di dieci anni prima.

Quello di Salk è stato il primo vaccino contro la poliomielite. Ma non è stato l'ultimo: in quegli stessi anni un altro medico, Albert Bruce Sabin, introdusse un altro tipo di vaccino.La differenza tra i due sistemi di vaccinazione? Il primo utilizzava virus inattivato, il secondo una forma attenuata di virus vivo; il primo doveva essere iniettato, il secondo era somministrato per via orale in pillole. I due medici non condividevano solo l'interesse per la poliomielite. Nato nel 1906 a Bialystok - città oggi polacca, all'epoca in Russia - anche Sabin, come Salk, aveva origini russe, e, come Salk, aveva studiato all'Università di New York.

Salk vs Sabin. Sabin era convinto che il suo vaccino fosse più efficace e più facile da somministrare rispetto all'altro. Salk, d'altra parte, pur consapevole di alcune migliorie da apportare, era convinto che il virus inattivato garantisse una sicurezza maggiore per le persone.La sua popolarità negli Stati Uniti ostacolò il test su larga scala del vaccino di Sabin, che nel 1957 decise di rivolgersi al blocco "nemico" dell'Unione Sovietica. Tre anni dopo, i risultati furono positivi: il vaccino orale entrò in produzione nel 1961, scalzando ben presto anche negli Stati Uniti il vaccino di Salk. Quest'ultimo non garantiva un'immunità duratura, necessitava di richiami e poteva trasformare i vaccinati in portatori sani del virus.

Come sottolineò lo stesso Salk, la controversia tra lui e Sabin non era stata una semplice competizione tra scienziati, un'effimera rivalità personale, bensì una questione di principio sul metodo migliore per ottenere vaccini; un dibattito che è continuato fino a pochi anni fa.