In questo modo, l'IA ha imparato a distinguere le persone che correvano un rischio più significativo per la salute, e a stimare questo rischio con un punteggio: coloro che si trovano almeno al 95esimo percentile (cioè quel punteggio tale per cui il 95% degli altri dati ordinati è minore o uguale ad esso) sono stati considerati ad alto rischio.

Oltre a prevenire le morti per ogni causa del 31% nei pazienti più in pericolo di vita, il sistema ha permesso di ridurre del 90% i decessi dovuti a problemi di cuore nella stessa categoria di pazienti. Ricevuta la segnalazione, i medici messi in allerta hanno infatti prescritto una serie di altri esami, focalizzandosi sulle persone più bisognose di cure e intervenendo prima che fosse troppo tardi .

Grandi benefici a basso costo. Il sistema è talmente efficiente e a basso costo che è stato implementato in altri 14 ospedali di Taiwan. Come ha spiegato Eric Topol, celebre cardiologo, scienziato e divulgatore dello Scripps Research Translational Institute in California, al New Scientist: «È molto raro che una qualche cura possa produrre una riduzione del 31% della mortalità, e ancora più raro per un non farmaco - in questo caso si tratta di un semplice monitoraggio con l'IA.

A giudicare dall'entità del beneficio, questo dovrebbe rientrare nello standard di cura».