Inquinamento e antibiotico-resistenza: una relazione pericolosa

L'inquinamento e l'antibiotico-resistenza sono due tra le maggiori minacce alla salute umana: ora uno studio pubblicato su Lancet Planetary Health Journal ha scoperto che, in combinazione, sono ancora più pericolose. Dati raccolti per quasi vent'anni in oltre cento Paesi in tutto il mondo rivelano infatti che un aumento nell'inquinamento atmosferico, in particolare di polveri sottili (PM2,5, particelle sospese nell'aria con dimensioni minori o uguali a 2,5 micron, 2,5 millesimi di millimetro), è connesso a un aumento dell'antibiotico-resistenza in ogni continente.