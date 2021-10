Imprevedibile. Normalmente, per predire come andrà la stagione influenzale nel nostro emisfero, si guarda a quella appena passata nell'emisfero australe: quest'anno però è difficile fare una previsione, perché le restrizioni sono state da poco allentate, e perché ci sono Paesi come l'Australia (che ha registrato zero decessi per influenza, contro i 100-1200 di una stagione normale) che sono stati in lockdown tutta l'estate. «Se qualcuno afferma di sapere come andrà, mente», avverte John Paget del Netherlands Institute for Health Services Research di Utrecht. L'unica certezza è il dubbio, direbbe Cartesio: non ci resta che attendere e sperare che non si verifichi una "twindemic" (una doppia epidemia di influenza e covid), come temono in molti.