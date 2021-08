Incendi e covid: una relazione pericolosa

Gli incendi che hanno devastato l'Ovest degli Stati Uniti nel 2020, espressione massima di quei cambiamenti climatici che tanto ci fanno preoccupare (o dovrebbero farci preoccupare ), non sono solo responsabili di enormi danni materiali, ma sarebbero anche connessi a un aumento nei casi di covid: lo afferma uno studio condotto dall'Università di Harvard e pubblicato su Science Advances , che guarda alle conseguenze per la salute di un'esposizione all'inquinamento a breve termine.

Che l'inquinamento giocasse un ruolo fondamentale nel contribuire a un aumento dei casi gravi e letali di covid si sapeva da tempo : ma il fatto che alti livelli di particolato fine (PM2,5, ovvero particelle di grandezza inferiore a 2,5 micron) siano responsabili di un aumento generale dei casi è una scoperta che deve far riflettere, anche pensando alle possibili conseguenze dei recenti incendi che hanno bruciato il Sud della nostra penisola (seppur con i dovuti distinguo in termini di gravità ed estensione: l'anno scorso solo in California sono bruciati oltre 4 milioni di ettari di terreno; in Italia, nel 2021, 120.000 ettari ).

conseguenze e Cause. Secondo Francesca Dominici, a capo dello studio, negli Stati Uniti i nuovi casi di covid direttamente connessi agli incendi divampati tra marzo e dicembre 2020 sarebbero quasi 20.000, e 748 le morti. Un aumento di dieci microgrammi di PM2,5 per metro cubo di aria in 28 giorni sarebbe connesso a una crescita dell'11,7% dei casi di covid, e a un +52,8% dei decessi.

Il motivo sarebbe il particolato fine (PM2,5) presente nel fumo, che attenua la risposta immunitaria compromettendo la funzione dei globuli bianchi, oltre a infiammare le cellule presenti nelle vie respiratorie. Quanto scoperto è in linea con ciò che affermano i CDC (Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie) statunitensi, ovvero che «il fumo degli incendi può irritare i polmoni, causare infiammazioni, danneggiare il sistema immunitario e renderci più esposti a infezioni respiratorie come la CoViD-19». Se il nostro organismo, già indebolito dall'inquinamento, entra in contatto con il coronavirus SARS-CoV-2, può scatenare una risposta immunitaria insufficiente e causare l'infezione anche in chi, in condizioni normali, non avrebbe contratto la covid.