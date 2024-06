Questo acciaio inox modificato uccide i batteri bucandoli

Viviamo con il cellulare in mano: lo portiamo con noi ovunque, anche - soprattutto - quando andiamo in bagno, per navigare su Internet, chattare, curiosare. Molto meno, ormai, per telefonare, motivo per cui è stato inventato. Sarà per questo che sul dispaly dello smartphone ci sono più batteri che sull'asse del WC? Già, ed ecco quali sono.

Foto: © Shutterstock